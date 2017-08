Topontwerper en nieuwe look moeten Uggs weer hip maken

De Amerikaanse ontwerper Jeremy Scott die aan de slag is bij het Italiaanse modehuis Moschino ontwierp een limited edition-lijn voor Ugg. De collectie ligt pas volgende maand in de winkels maar twee ontwerpen kregen we al te zien: eentje versierd met vlammen en eentje bezet met pailletten.

De bekende laarsjes met de voering van schapenvacht de eerst een hype waren maar al snel 'lompe buitenpantoffels' genoemd werden, krijgen (nog maar eens) een make-over. Ugg werkte eerder al samen met Rachel Zoe en het Britse modelabel Preen, en gaat nu in zee met Moschino.

Jeremy Scott, al langer fan van de schoen en hoofdontwerper bij Moschino ontwierp speciaal voor Ugg een limited edition-lijn. De collectie ligt pas midden september in de winkels maar de eerste twee modellen werden al online gezet. Het ene paar is bezet met pailletten, het andere versierd met kleurrijke vlammen.



Ugg hoopt eindelijk naam te maken in de haute couture en de prijzen variëren dan ook van 90 dollar tot 1.195 dollar. De collectie zal beperkt te krijgen zijn via intermixonline.com en voorlopig enkel in zes winkels in de Verenigde Staten.