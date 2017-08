Tongeren -

Maandagnamiddag is de brandweer moeten uitrukken naar de Beukenberg in Tongeren. Rond 15 uur hadden wandelaars opgemerkt dat er hout aan het smeulen was rond een tuinhuis vlakbij het wandelpad. Onbekenden hadden houtafval in brand gestoken. In het stenen tuinhuis was ook een zetelbekleding aan het smeulen.