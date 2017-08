Voormalig olympisch pistekampioen overleden op 39-jarige leeftijd

De Australische wielerwereld rouwt om de dood van Stephen Wooldridge. De voormalig olympisch kampioen en viervoudig wereldkampioen op de piste stierf dinsdag op 39-jarige leeftijd, zo bevestigt de wielerfederatie van New South Wales (NSW) in een persbericht.

“Wij zijn diep geschokt door het verlies van een uitzonderlijk specialist in de achtervolging”, klinkt het. “Stephen was een inspirerend figuur in het baanwielrennen, met name in zijn thuisstaat NSW.”

Stephen Wooldridge won goud op de Olympische Spelen van 2004 in Athene. Hij pakte de titel in de ploegenachtervolging, al kwam hij er alleen uit in de voorronde. In de finale tegen Groot-Brittannië reden Graeme Brown, Brad McGee, Brett Lancaster en Luke Roberts naar het goud. De Australiër werd ook vier keer wereldkampioen op de 4 km achtervolging: in 2002, 2003, 2004 en 2006.

Volgens Australische media pleegde Wooldrigde zelfmoord. Hij laat een zoon van 10, een dochter van 7 en een partner achter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.