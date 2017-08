Grote afvalbrand in Born zorgt voor enorme rookpluim

De Nederlandse brandweer is maandagavond uitgerukt voor een grote afvalbrand in Born, net over de grens met Dilsen-Stokkem. Rond 21.45 uur brak brand uit bij een recyclingbedrijf aan de Halve Maanweg. Daarbij kwam veel rook vrij en dat zorgde voor de nodige stankoverlast.

De afvalberg die in brand stond, besloeg een oppervlakte van twintig bij twintig meter en had een hoogte van drie á vier meter. Drie brandweerauto’s rukten uit om het vuur te bestrijden. De brand is inmiddels onder controle en de rookontwikkeling neemt af.

Gevaar voor omwonenden was er niet, omdat het bedrijf op een industrieterrein is gevestigd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet bekend.