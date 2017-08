Borgloon -

Na de discussie van de voorbije weken, ging maandagavond uiteindelijk een deel van The Swamp van kunstenaar Luc Tuymans in de vlammen op. Niet helemaal, want een deel ervan was beschilderd. Kunstenaar Gert Robijns zal dat deel hergebruiken in nieuwe panelen. Het onbehandelde hout werd wel verbrand. Dat lokte enkele tientallen kijklustigen naar Borgloon.