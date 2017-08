Reusachtig containerschip na 12 uur losgetrokken

De containerreus “CSCL Jupiter” is maandagavond losgetrokken. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Het wordt nu voor inspectie teruggebracht naar de haven van Antwerpen.

Op de Westerschelde in Bath is maandagavond de “CSCL Jupiter” losgetrokken, een containerschip van zo’n 366 meter lang. Het was maandagochtend tussen 8.30 uur en 9 uur vastgelopen, doordat het de Bocht van Bath, een scherpe bocht in de Schelde had gemist.

Een eerste poging om het schip los te trekken mislukte. Doordat het laagwater werd, moest tot het hoogwater van circa 21 uur worden gewacht voor een nieuwe poging.

Omstreeks 20.30 uur werd de tweede poging opgestart. Iets na 21 uur konden honderden toegestroomde toeschouwers zien hoe het gevaarte dan toch in beweging kwam, mee losgetrokken door heel wat opgetrommelde sleepboten.

“Het schip is nu los en wordt door de sleepboten verder in de vaargeul geleid. Het schip wordt teruggebracht voor inspectie naar de haven van Antwerpen”, zo meldt de Veiligheidsregio Zeeland op haar website.

Foto: BFM

Toeristen

Eerder op de dag konden bij het laagwater nieuwsgierige toeschouwers tot aan het schip. Tegen de avond had de burgemeester van Bath (gemeente Reimerswaal) een noodbevel uitgeschreven om het verkeer te kunnen regelen, maar ook voor het directe slikgebied om het schip heen. Daardoor was het niet meer toegelaten dat gebied te betreden.

De politie riep ook om het gebied te verlaten, aangezien de trossen van de sleepboten onder hoge druk van het slepen konden komen te staan, waardoor ze mogelijk los konden schieten, naar verwachting zo’n 200 tot 300 meter ver.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA