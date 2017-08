Deze bekende ‘Mean Girl’ heeft een dubbelgangster

Regina George, het venijnige personage van de Amerikaanse actrice Rachel McAdams in de romantische komedie ‘Mean Girls’, heeft een dubbelgangster. En mensen laten via de sociale media dat ze niet goed zijn van de treffende gelijkenissen.

De fictieve naam Regina George staat sinds 2004 in het geheugen gegrift van dames die weleens een romantische komedie meepikken. Het personage van Rachel McAdams deinsde er in ‘Mean Girls’ niet voor terug om het leven van medestudenten zuur te maken. En wat blijkt nu? Er loopt een vrouw op deze wereld rond die heel veel op haar lijkt.

Ene Amerikaanse April heeft via Twitter twee schoolfoto’s gedeeld. Daarop lijkt ze niet alleen sprekend op de actrice ten tijde van de film, maar draagt ze ook nog eens outfits die uit haar kleerkast zouden kunnen komen. Twitteraars worden gek en citeren spontaan quotes uit de film, maar April zelf snapt de heisa naar eigen zeggen niet echt.

“Ik ga niet helemaal akkoord met de vergelijking. Ik heb van nature immers krulhaar, maar op die foto’s lijk ik misschien wel op haar”, zegt ze in een reactie aan entertainmentsite Buzzfeed. Of ze de waarheid spreekt of doet alsof haar neus bloedt en bewust een internethype creëerde, is niet bekend.

You look like Regina George girl — S.Cali: Afro FlyTina (@lastnamecali) 4 augustus 2017

Lmao girl for a second I thought u was Regina George https://t.co/dLEFrgrf0K — selfless (@mxargo) 4 augustus 2017