Katy Perry haar 'nieuw lief' blijkt een oude bekende te zijn

In februari nog kondigde Katy Perry (32) aan dat er een einde was gekomen aan de tien maanden durende romance tussen haar en Orlando Bloom (40). De twee waren als vrienden uit elkaar gegaan en gaven aan nog steeds van elkaar te houden. Nu blijkt echter dat die liefde toch niet zo vriendschappelijk was als gedacht. Ze werden namelijk opnieuw al kussend en knuffelend gespot.

Het was Katy Perry die de stekker uit de relatie met Orlando Bloom zou hebben getrokken eind februari. In een mededeling liet de popster weten dat ze als vrienden uit elkaar gingen, maar dat ze wel nog liefde voor elkaar voelden. Daaruit bleek dat ze nog een opening liet om zich in de toekomst met de acteur te verzoenen en het lijkt al zover te zijn.

De twee werden samen gespot in Los Angeles tijdens een concert van Ed Sheeran. Ze probeerden, elk met een petje aan, een beetje aan al te veel aandacht te ontsnappen, maar enkele fans slaagden er toch in hen op foto vast te leggen. Volgens enkele toeschouwers ging het er innig aantoe tussen hen.

"Het zag er honderd procent zeker uit alsof ze terug samen zijn", liet een getuige optekenen bij E! News. "Ze knuffelden heel de avond door. Zij zat gedurende het volledige concert op zijn schoot en er werd ook flink wat gekust."