Drie doden bij schietpartij aan Amerikaanse autorenbaan

Bij een schietpartij aan een autorenbaan in de Amerikaanse staat Wisconsin zijn zondagavond drie mensen om het leven gekomen. De schutter is nog op vrije voeten.

De schietpartij deed zich voor tijdens een evenement op de Great Lakes Dragaway in Union Grove waarbij ongeveer 5.000 mensen aanwezig waren. Volgens sheriff David Beth benaderde een onbekende drie mannen die aan een eettentje stonden en schoot hen van dichtbij neer. Twee slachtoffers overleden ter plaatse, de derde overleed op weg naar het ziekenhuis.

UPDATE: Three men are dead after a shooting at a Wisconsin dragstrip https://t.co/iMp0FvSQup pic.twitter.com/0ee7XU4v5M