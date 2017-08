Hamilton: "De dag dat ik Mercedes verlaat, verlaat ik ook de F1"

Lewis Hamilton heeft tijdens een interview te kennen gegeven dat de kans bijzonder klein is dat hij ooit nog voor een ander F1-team dan Mercedes zal rijden.

Het is zomerpauze in de Formule 1, dan wordt er altijd naarstig gespeculeerd over mogelijke rijderswissels. Ook de naam van Lewis Hamilton valt geregeld, maar dan eerder voor wat er na 2018 zal gebeuren.

Eind 2018 loopt Hamilton zijn contract bij Mercedes af. Grote vraag is dan ook of de Brit ook na 2018 nog voor Mercedes zal rijden. Volgens sommigen zou een mogelijke overstap naar Ferrari er wel eens kunnen inzitten. Volgens anderen zou Hamilton na 2018 de F1 zelfs voor bekeken houden. Aan speculaties overduidelijk geen gebrek.

Als we Hamilton zelf echter mogen geloven dan is de kans bijzonder klein dat we hem voor een ander team in de Formule 1 zien rijden.

"Indien ik zou veranderen van team dan zou ik daar moeten proberen implementeren wat we hier hebben. Wil ik dat echt? Is daar echt nood aan?" aldus Hamilton. "Uiteraard kijk ik naar de andere teams die ik bewonderd heb. Ik kijk naar Williams en denk bij mezelf hoe cool het zou zijn om hen te helpen om terug aan de top te staan. Ik heb echter geen magische hoed waaruit ik kan toveren."

"Ik weet niet hoe lang dat zou duren en of het zelfs mogelijk is. Ik bewonder Frank en het Williams team voor hun geschiedenis."

Hamilton werd ook al aan Ferrari gelinkt en de Brit geeft ook toe dat het een team is dat hem zou interesseren.

"Er is geen ander team dan Ferrari dat me ooit zou interesseren. Momenteel hou ik er echter van om bij Mercedes te rijden. Ik hou van de mensen waarvoor ik werk en waarmee ik samenwerk. Ik hou van waarvoor Mercedes staat. Ik ben enorm blij waar ik ben."

Mercedes verlaten lijkt dan ook geen optie voor Hamilton.

"Wanneer je een Mercedes-rijder bent dan is er geen enkel ander team in de Formule 1 dat zo goed zorg draagt voor haar rijders als dat Mercedes doet," aldus Hamilton. "Mercedes de rug toekeren en dat allemaal verlaten, dat zou bijzonder moeilijk zijn."

