Regenweer speelt herboren Moodstock parten

Peer - Nadat in 2014 het doek viel over het Peerse elektronische muziekfestival Moodstock, pakten de oorspronkelijke initiatiefnemers het voorbije weekend de draad weer op. Voor de eerste keer werd gekozen voor een tweedaags gebeuren en dat lokte naar schatting ruim 2.000 feestvierders. Vooral op zaterdag speelde de regen parten. De politie was het hele weekend opvallend aanwezig.

Moodstock was in 2007 een initiatief van enkele jongeren uit Wijchmaal, die wat leven in het rustige Peerse kerkdorp wilden brengen. Het festival - telkens goed voor een paar duizend feestvierders - vond dit weekend na een onderbreking van drie jaar opnieuw plaats op hetzelfde terrein. “Samen met ons publiek werden we ouder. Voor de meesten betekent dat een gezinsleven uitbouwen. Dan is het niet evident om tussendoor een festival te organiseren”, verklaart mede-organisator Gunnar Deckers de lange pauze. “Nieuw is dat we het festival nu hebben uitgebreid naar de zondag, een dag waarop de meeste mensen van onze generatie tijd voor zichzelf hebben.” De aanwezigen waren alvast blij met de terugkomst van het kleine festival. “Door van twee naar één podium te gaan, is het nog gezelliger geworden”, aldus een fan van het eerste uur. Hevige regenbuien zorgden zaterdag voor een moeilijk start, maar over het hele weekend wordt de opkomst geschat op een ruime 2.000 feestvierders. Een bredere programmatie met onder andere Red D feat. Lady Linn, en wat gunstiger weer, wisten vooral zondag volk naar Wijchmaal te lokken.

Controles

Wat ook opviel was de aanwezigheid van politie aan de ingang en rond het festivalterrein. Heel wat festivalgangers werden bij het binnengaan gefouilleerd. Ook was er even politie met een drugshond aanwezig. Zaterdag, de langste festivaldag, werden zeven personen betrapt op het bezit van drugs. Een bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn en nog een ander onder invloed van drugs. “Ook was een festivalganger in het bezit van een vrij verkrijgbaar wapen -een mes, red. - dat in deze omstandigheden niet toegelaten is. Dat hebben we in beslag genomen”, duidt Eric Cenens van politiezone Kempenland. De organisatie voelde zich geviseerd door het optreden van de politie. “We willen meewerken aan controles, maar deze politiemacht lijkt ons toch buiten verhouding. Ik vrees dat dit ook mensen met goede bedoelingen afschrikt ”, stelde Gunnar Deckers. Of er volgend jaar nog een Moodstock komt is nog onbeslist.