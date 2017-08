Belgische atletiekliga’s willen jongeren klaarstomen voor toekomst

Nu het WK atletiek in Londen achter de rug is, maken de Vlaamse Atletiekliga (VAL) en haar Franstalige tegenhanger (LBFA) de balans op. Beide federaties willen in de toekomst nog meer atleten van Team Belgium zien schitteren op grote atletiekmeetings.

“We hebben het plan opgevat om weldra onze atletiekstructuren aan te passen”, vertelt Max De Vylder, de High Performance Manager van de Vlaamse Atletiekliga. “Dat moet ervoor zorgen dat nog meer van onze jonge atleten kunnen doorgroeien naar een internationaal niveau. We zullen nauw met de jongeren samenwerken, steeds in overleg met hun clubs. Ik kan nu al verklappen dat momenteel bij de beloften enkele talenten in de wachtkamer zitten.”

Ook de Franstalige atletiekliga (LBFA) hoopt dat in de nabije toekomst enkele jongeren doorbreken. “Maar vergeet niet dat veel van de atleten die in Londen waren, zoals Nafi Thiam, zelf nog erg jong zijn”, verklaart Christian Maigret, technisch directeur van de LBFA. “Na een zwarte periode begin de jaren 2000 en de tegenvallende Olympische Spelen in Athene (2004) hebben we het roer omgegooid. Ons budget is verdrievoudigd en we begeleiden onze atleten nu beter, met aangepaste stages op hun niveau. Dat systeem willen we in de toekomst nog verfijnen.”

Beide liga’s willen de komende jaren het aantal gediplomeerde trainers gevoelig verhogen. Daarnaast moeten ook investeringen in infrastructuur de Belgische atleten naar een hoger niveau tillen. Zo verwacht de LBFA veel van een gloednieuwe multifunctionele indoorhal in Louvain-la-Neuve, die in principe in 2019 klaar moet zijn.