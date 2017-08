We hebben zoveel mogelijk academici nodig die het veld ingaan en daar van hun neus maken

Vorige week bleek in het parlement al dat de politici niet opgezet waren met de uitleg van toxicoloog Jan Tytat over de eiercrisis. Ze noemden hem - bewust - niet bij naam, maar hadden het continu over ‘een bekend toxicoloog’ die in één dag tijd drie keer van gedacht veranderd was, voor een hoop verwarring had gezorgd en “uiteindelijk het licht had gezien”. Dit weekend kreeg Tytgat daar ook nog eens een sneer bovenop van de ex-directeur van het voedselagentschap, ex-manager van de dioxinecrisis, maar ook ex-baas van Boerenbond.

Dat Tytgat bij politiek en voedselagentschap niet in de smaak valt, kunnen we begrijpen. De oproep om de resultaten van de besmette eieren bekend te maken, kwam namelijk van hem. En hij was ook degene die de door het voedselagentschap gehanteerde norm in vraag stelde. In de hele eiercrisis was hij dan ook de enige die onafhankelijk kon spreken en die je zeker kon geloven. Hij heeft trouwens meer dan eens gezegd dat je rustig eieren mocht eten.

Tytgat is een wetenschapper die niet vanop zijn bureautje wat naar een tv-scherm roept telkens iemand uit zijn nek kletst, maar de maatschappij induikt en antwoorden geeft. Misschien kan Tytgat intussen ook wat twijfelende studenten aanzetten om in september voor zijn vakgebied te kiezen. Of om in elk geval beter op te letten in de les biologie of chemie zodat ze straks voor een beroep gaan waar we allemaal gezonder van worden.

Je zou dus denken dat zijn universiteit hem op handen draagt. Want bij elk media-optreden verschijnt er ook KU Leuven op tv, website of krant. Maar nu blijkt dus dat Tytgat zijn hele lab zelf financiert met expertises allerhande en dat er zelfs geen budget is voorzien voor een opvolger. Een regelrechte schande is dat. Zeker als je daar de cijfers van het voedselagentschap naast legt: 1.274 mensen in dienst en een budget van 167 miljoen euro.

Wat we nodig hebben, is net zoveel mogelijk Tytgatten, zoveel mogelijk academici die het veld ingaan en daar zoveel mogelijk van hun neus maken en die iedere politicus, ambtenaar of zakenman die onzin verkoopt zoveel mogelijk op fouten wijst. Meer mensen ook zoals professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) die elke financiële hoerakreet van de regering van gepaste repliek voorziet. Ook daarvoor investeren we in onderwijs en onderzoek.

Tenslotte draait een universiteit op belastinggeld en is het maar goed ook dat we voor die investering wat uitleg in ruil krijgen. Zeker op crisismomenten zijn die gratis lessen essentieel. Ook al gaan ze over zaken als mg/kg, ppm (parts per million) en het verschil tussen een grenswaarde van 0,72 en een ander van 0,005.