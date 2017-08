Muurschilderingen om pijn van kinderen te helpen bestrijden

Het nieuwe ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) is het eerste dat zijn volledige kinderafdeling inkleurt in het kader van pijnbestrijding. Gespecialiseerd schilderes Karen Habex uit Hasselt is sinds april bezig met een savanne op de pediatrie te creëren. Een ontdekkingstocht voor de kinderen die hen zal verblijden en afleiden. Een decoratief project in het kader van pijnbestrijding en het eerste op zulke schaal in onze provincie.