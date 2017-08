Vlaanderen investeert in betere toegankelijkheid en kindvriendelijke campings

Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) wil verder blijven investeren in kwaliteitsvolle en toegankelijke vakantiebestemmingen. Daarom voorziet hij 234.939 euro aan subsidies voor Limburgse uitbaters die investeren in betere toegankelijkheid en kindvriendelijkheid in hun logies. De uitbaters moeten wel eerst zelf investeren in de uitbouw van het verblijf, om nadien een vierde van de totale investering te kunnen recupereren. “Een mooie stimulans om te investeren”, klinkt het bij enkele Limburgse vakantieparken en campings.