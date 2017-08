FOTO. Deze belangrijke mensen namen plaats op de eretribune tijdens de Virga Jesseommegang

Hasselt - Zo’n dertigduizend mensen genoten zondag van de tweede ommegang van de Virga Jessefeesten. Langs het parcours stonden de straten goed gevuld, met opvallend meer volk dan vorige zondag. Op de tribunes zaten minder toeschouwers, maar was er wel hoog bezoek: kardinaal De Kesel en de pauselijke nuntius. Een blik op de eretribune, wij pikten er de opvallende figuren uit.

1. OCMW-voorzitter Brigitte Smets

2. Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik

3. Tom Vandeput, eerste schepen

4-5. Bruno Luyten, eerste voorzitter hof van beroep in Antwerpen, en zijn echtgenote

6. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt

7. Jozef De Kesel, aartsbisschop

8. Nadja Vananroye, burgemeester van Hasselt

9. Augustine Kasujja, pauselijke nuntius in ons land

10. Luc Smeets, Virga Jessecomité

11. Etienne Quintiens, kapelaan van ex-paus Benedictus

12. Jeroen De Cuyper, abt van Tongerlo

13. Helmut Dieser, bisschop van Aken

14-15. Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden en haar partner

16-17 Hilde Houben-Bertrand, ere-gouverneur en haar echtgenoot

18. Philip Dickmans, bisschop in Brazilië (afkomstig van Halen)

19. Ingrid Vancoppenolle, ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg Limburg

20. Karel D’Huys, vicaris

21. Lambert Vanherk, eredeken Hasselt

22. Rik Palmans, deken van Tongeren