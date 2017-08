Jordi Van Dingenen verrast Franklin Six en wordt Belgisch kampioen bij beloften

Jordi Van Dingenen is Belgisch kampioen bij de beloften geworden. In de sprint trok de 21-jarige renner finaal aan het langste eind en eindigde hij voor Franklin Six en Stan Dewulf. Voor Van Dingenen is het zijn tweede Belgische titel, eerder werd hij al eens de nationale kampioen als tweedejaars nieuweling.

Ago-Aqua Service en Lotto-Soudal U23 schudden meteen de kaarten. Een ruime kopgroep van 24 renners werd al in de tweede ronde gevormd. In de finale spatte de kopgroep uit elkaar en bleven Jordi Van Dingenen, Abram Stockman, Julien Mortier, Franklin Six, Cedric Beullens, Stan Dewulf, die de breuk forceerde, en Brent Clé. Thijs Aerts reed de kloof met de koplopers dicht. In een prangend slot roerde Van Dingenen de aanvalstrom. Finaal draaide het uit op een spurt uit waarin Van Dingenen (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice CT) aan het langste eind trok. Six bleef op zilver steken, Stan Dewulf eindigde derde. Van Dingenen werd als tweedejaars nieuweling al eens Belgisch kampioen in Tervuren.