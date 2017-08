“Snelle Eddy” Theuns is helemaal terug, en daar zijn de supporters maar wat blij mee

Edward Theuns heeft er een topweek opzitten. Zo eindigde hij vijftiende in het eindklassement van de BinckBank Tour en won hij overtuigend de sprint in de vierde rit naar Lanaken. Dat terwijl hij op datzelfde moment vorig jaar nog in de lappenmand lag na een zware blessure die hij had opgelopen in de Tour de France. Een gebroken ruggenwervel maakte toen een abrupt einde aan zijn seizoen. Dat “snelle Eddy” er nu opnieuw volledig staat, stemt de supporters vrolijk, zo mocht Theuns zelf ondervinden bij zijn thuiskomst.

De buren van de snelle Gentenaar hadden zich uitgesloofd om aan te tonen hoe blij ze zijn dat Theuns weer volop meestrijdt voor de zege in de topkoersen met een groot spandoek. “Vorig jaar nog in het slop, na maanden keihard werken nu weer aan de top! Proficiat met je WT-overwinning. Snelle Eddy is BACK!!” staat er op te lezen. Theuns was in de wolken met het warme welkom. “De beste buren! Schitterende ontvangst na een zware, maar heel mooie week!! Thanks!”, tweette hij.