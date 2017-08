Giften aan Maria kunnen voortaan ook via bankkaart of smartphone

In de Mariakapel van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen staat sinds kort een digitaal offerblok. Wie een gift wil doen, kan nu dus ook met zijn bankkaart of smartphone betalen, een primeur.

“We willen de Mariakapel zo toegankelijk mogelijk houden en dat betekent dat we ook moeten meegaan met de tijd”, zegt Mia De Schamphelaere, voorzitter van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof, die instaat voor het onthaal in de Mariakapel.

“Veel jongeren hebben bijvoorbeeld geen muntjes meer op zak en betalen alles met hun bankkaart of smartphone en daarom hebben we besloten om een digitaal offerblok te installeren. Ook toeristen maken er graag gebruik van. De oudere bezoekers verkiezen vooralsnog het klassieke offerblok.”

De vernieuwing gaat trouwens nog verder, want om zoveel mogelijk mensen te bereiken, heeft de Kapel een eigen website en is ze nu ook terug te vinden op Facebook, Instagram en Twitter via @OLVkapel.