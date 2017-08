Ivanka Trump veroordeelt racistisch extremisme na rellen in Charlottesville

Ivanka Trump heeft zondag op Twitter het extreemrechts racisme veroordeeld, een dag nadat haar vader bakken kritiek over zich heen kreeg omdat hij niet direct afstand nam van de blanke racistische betoging in Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia. “Er zou geen plaats in de samenleving mogen zijn voor racisme, blanke suprematie en neonazi’s”, tweette Ivanka Trump. Ze riep de Amerikanen tegelijkertijd op tot eendracht.