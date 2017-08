Scaramucci: “Samenzwering in Witte Huis om Trump af te zetten”

Zijn de laatste dagen van Donald Trump als Amerikaans president geteld? Volgens Anthony Scaramucci zijn er alleszins mensen in het Witte Huis zelf die daarop aansturen.

Scaramucci werd half juli aangesteld als nieuwe communicatiedirecteur van het Witte Huis, om al na een tien dagen weer aan de deur te worden gezet. Volgens de man zijn er meerdere mensen in de entourage van de president zelf die hem tegenwerken en die zelfs samenzweren tegen de president. “Er zijn ‘elementen’ in Washington en zelfs in het Witte Huis die proberen om mijnheer Trump af te zetten”, zo beweert Scaramucci in een gesprek met ABC News. “Wat er in Washington gebeurt....is dat de president geen vertegenwoordiger is van het politieke establishment. Er zijn mensen die beslist hebben dat ze hem willen buitengooien.”

Op de vraag om wie het dan ging, reageerde Scaramucci met: “Ik heb al een aantal namen genoemd. Er zullen binnenkort een aantal strategische wissels worden doorgevoerd.” Volgens Scaramucci weet Trump wie de lekken in het Witte Huis zijn. “Hij weet wie alleen zijn eigen belangen verdedigt en wie de agenda van de president ondermijnt.” Trump zou meer loyaal volk het Witte Huis moeten binnenbrengen om zijn agenda te kunnen uitvoeren, vindt Scaramucci nog.

Het interview met ABC News is het eerste dat hij geeft sinds hij in juli ontslagen werd.

Scaramucci Foto: AP

Korte passage in Witte Huis

De passage van Scaramucci als hoofd Communicatie in het Witte Huis ging niet onopgemerkt voorbij. De man botste meteen frontaal met Sean Spicer, de woordvoerder van de president, die daarna ontslag nam. Ook de stafchef van Trump, Reince Priebus, stapte op na kritiek van Scaramucci. Die had in een gesprek met The New Yorker Priebus een “verdomde paranoïde schizofreen” genoemd. Ook Steve Bannon, een topstrateeg van Trump, kreeg een veeg uit de pan van Scaramucci. De communicatiedirecteur werd daarop ontslagen.