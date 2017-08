Trump onder vuur na reactie op dodelijke incidenten bij extreemrechtse betoging Charlottesville

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de incidenten in Charlottesville veroordeeld. In een mededeling veroordeelt hij “in de strengst mogelijke bewoordingen de flagrante uiting van haat, fanatisme en geweld langs vele kanten”, zei Trump, die ook kritiek kreeg omdat hij “het kwaad niet bij naam durfde te noemen”.

Trump riep de Amerikaanse burgers vanuit zijn resort in Bedminster (New Jersey) op om “samen te komen... met liefde voor ons land en ware affectie voor elkaar”.

We must remember this truth: No matter our color, creed, religion or political party, we are ALL AMERICANS FIRST. pic.twitter.com/FesMiQSKKn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 augustus 2017

De president verwees in zijn reactie aan de media en op Twitter opvallend genoeg niet naar de rol van de neonazi’s in heel het gebeuren, noch noemde de president de aanval een daad van terreur. Iets wat heel wat beroering veroorzaakt in de VS, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij.

Zo verwijst senator John McCain, die eind vorige maand nog de stekker uit de hervorming van Obamacare trok door tegen een hernieuwd voorstel te stemmen, al in de titel van zijn persbericht naar “de aanval van white supremacists”. “Niets minder dan de erfenis van de oprichters van de VS - die stelt dat alle mensen gelijk zijn - wordt in gevaar gebracht door deze gewelddadige aanval bij een confrontatie tussen onze beste engelen en onze ergste demonen”, aldus McCain.

White supremacists aren't patriots, they're traitors- Americans must unite against hatred & bigotry #Charlottesville https://t.co/Zr1Jg9jBXu — John McCain (@SenJohnMcCain) 12 augustus 2017

“Het kwaad bij naam noemen”

“White supremacists en neonazi’s gaan, per definitie, in tegen het Amerikaanse patriottisme en de idealen die ons als mens en natie zo speciaal maken”, gaat de verklaring voort. Senator Orrin Grant Hatch, eveneens Republikein, deelde op Twitter mee dat “we het kwaad bij naam moeten noemen. Mijn broer heeft zijn leven niet gegeven in de strijd tegen Hitler om hier bij ons ongestoord nazi-ideeën te laten verkondigen”.

We should call evil by its name. My brother didn't give his life fighting Hitler for Nazi ideas to go unchallenged here at home. -OGH — Senator Hatch Office (@senorrinhatch) 12 augustus 2017

Het geweld in Charlottesville deed zelfs oud-president Barack Obama opnieuw in zijn Twitterpen kruipen, iets wat al van 20 juli geleden was. Hij deelde een citaat van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela met zijn meer dan 600.000 volgens op de microblogsite.

"...For love comes more naturally to the human heart than its opposite." - Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 13 augustus 2017

Ondertussen drukte Trump wel zijn medeleven uit met de nabestaanden van de drie dodelijke slachtoffers.

Condolences to the family of the young woman killed today, and best regards to all of those injured, in Charlottesville, Virginia. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 augustus 2017