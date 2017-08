WK ATLETIEK. Geen vijfde dubbel voor Mo Farah op laatste WK

Iedereen keek uit naar de laatste race van Usain Bolt, maar ook een andere legende van de atletiek nam zaterdag afscheid. Mo Farah wilde op zijn laatste WK een vijfde keer de dubbel pakken. Dat lukte helaas niet, de Brit moest zich op de 5.000 meter tevredenstellen met zilver, nadat hij op de 10.000 meter eerder wel goud behaalde.

Lees ook: Drama voor Usain Bolt in de laatste race van zijn carrière, geen dubbel voor Farah

Eerder op de avond was er ook al teleurstelling voor Mo Farah: na diens gouden medaille op de 10.000 meter was de 34-jarige Brit erop gebrand om voor de vijfde opeenvolgende keer (na WK 2013 en 2015 en OS 2012 en 2016) de dubbel te pakken. Farah kreeg zaterdag echter niet het verwachte afscheid van de atletiekpiste op mondiaal niveau, hij leed zijn eerste nederlaag op een groot kampioenschap outdoor (WK en OS) sinds het WK van 2011 in Moskou.

Edris finishte in 13:32.79, Farah in 13:33.22. De Amerikaan Paul Kipkemoi Chelimo snelde naar het brons in 13:33.30. Bashir Abdi en Soufiane Bouchikhi strandden woensdag op een zucht van de finale van de 5.000 meter.

Farah loopt na het WK nog twee meetings, daarna zal hij zich toeleggen op de marathon.

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

Op het podium kon Farah alweer lachen. Foto: AFP

Amerikaanse vrouwen snellen naar goud op 4x100m

Op de 4x100 meter veroverden de Verenigde Staten de wereldtitel. Aaliyah Brown, Allyson Felix, Morolake Akinosun en Tori Bowie snelden naar een chrono van 41.82. Het zilver ging naar Groot-Brittannië (42.12). Jamaica, dat de vorige twee wereldtitels op de 4x100m pakte, mag mee het podium op met een tijd van 42.19.

Voor Allyson Felix is het de 15e WK-medaille, een record. De Jamaicanen Merlene Ottey en Usain Bolt hebben er 14 achter hun naam, al kan daar later op de avond met de 4x100m bij de mannen nog verandering in komen voor Bolt. Tori Bowie mocht opnieuw vieren na haar gouden medaille op de individuele 100 meter.

Foto: REUTERS

Pearson pakt goud op 100 meter horden

Sally Pearson zegevierde op de 100 meter horden bij de vrouwen. Het is de tweede wereldtitel voor Pearson, die eerder al eens goud pakte in 2011. De 30-jarige Australische, de olympische kampioene van 2012, zette een chrono van 12.59 op de tabellen. Op de voorbije Spelen in Rio de Janeiro was ze er niet bij wegens een blessure. Het zilver ging naar de Amerikaanse Dawn Harper-Nelson (12.63). Het podium werd vervolledigd door de Duitse Pamela Dutkiewicz (12.72).

Foto: Photo News

Eline Berings strandde eerder deze week in de reeksen van de 100 meter horden. Anne Zagré sneuvelde in de halve finales.

Kevin Mayer pakt goud in tienkamp

In de tienkamp ging het goud naar Kevin Mayer. Na twee dagen en tien onderdelen telde de Fransman 8.768 punten, waarmee hij enkele punten tekort kwam om zijn nationaal record (8.834) aan te scherpen.

Foto: AFP

De olympische vicekampioen was de favoriet na het afscheid van de Amerikaan Ashton Eaton, tweevoudig olympisch kampioen (2012 en 2016) en wereldrecordhouder (9.045 punten). Mayer hield twee Duitsers achter zich. Rico Freimuth (8.564 ptn) pakte het zilver, het brons ging naar Kai Kazmirek (8.488 ptn).

Thomas Van der Plaetsen wierp na vier onderdelen de handdoek in de ring. De Europese kampioen van 2016 sukkelde met een blessure aan de rechterknie.

Foto: Photo News

Russin Maria Lasitskene kroont zich tot wereldkampioene hoogspringen

De onder neutrale vlag aantredende Russin Maria Lasitskene verlengde dan weer haar wereldtitel in het hoogspringen. Ze overschreed 2,03 meter in het Olympisch Stadion en haalde het zo van de Oekraïense Yuliia Levchenko (2,01 m) en de Poolse Kamila Licwinko (1,99 m).

Sinds in november 2015 een door de Russische staat gestuurd dopingsysteem aan het licht kwam, is de Russische atletiekbond (RusAF) geschorst door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). De Russische sporters werden onder strikte voorwaarden toegelaten om in Londen onder neutrale vlag aan te treden. Lasitskene, die eerder bekend raakte met haar meisjesnaam Kuchina, is de eerste die onder die omstandigheden een titel verovert.

Foto: Photo News

Foto: AP

Vetter pakt goud in speerwerpen

In het speerwerpen kroonde de Duitser Johannes Vetter zich voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen. De 24-jarige Vetter wierp zijn speer 89,89 meter ver en haalde het zo voor twee Tsjechen in het Olympisch Stadion. Jakub Vadlejch pakte het zilver met 89,73 meter, Petr Frydrych het brons met 88,32 meter.

Vetter realiseerde eerder dit seizoen een worp van 94,44 meter. Alleen de Tsjech Jan Zelezny wierp zijn speer ooit verder. De drievoudige olympische kampioen heeft sinds 1996 met 98,48 meter het wereldrecord op zijn naam staan. Zelezny realiseerde ook 95,66m, 95,54m en 94,64m. De worp van Vetter in juli kwam op de vijfde plaats in de tabel van beste worpen aller tijden.