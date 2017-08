Man City opent seizoen met zege op bezoek bij promovendus Brighton

Brussel - Manchester City is zaterdagavond met 0-2 gaan winnen op bezoek bij promovendus Brighton & Hove Albion op de openingsspeeldag van de Engelse Premier League. Een doelpunt van Sergio Agüero en een eigen doelpunt van Lewis Dunk bezorgden de ‘Citizens’ de drie punten.

Met aanvoerder Vincent Kompany en Kevin De Bruyne had coach Pep Guardiola plaats voor twee Belgen in zijn basiself. Van Jason Denayer was in de selectie van City geen spoor.

Nieuwkomer Brighton gaf het sterrenensemble van City allerminst een vrijgeleide naar de overwinning en toonde zich een stugge tegenstander. Pas na 70 minuten kwam City op voorsprong toen De Bruyne een aanval lanceerde en Sergio Agüero via een assist van David Silva de 0-1 op het bord zette. De veer leek gebroken bij Brighton en City zag zijn voorsprong verdubbeld toen Lewis Dunk in de 75e minuut zijn eigen doelman Mathew Ryan (ex-Club Brugge en ex-Racing Genk) verschalkte.

Kompany en De Bruyne speelden de volledige wedstrijd.