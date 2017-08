Mijn droombestemming is niet zo paradijselijk, sorry. Maar ik kan hem dus wel iedereen aanbevelen. Het is een klein dorpje, in het westen van die vette zwarte komma in de wereld: Karaba, Burkina Faso, Afrika.

Naar Burkina ga je niet voor het strand of het panorama. Burkina Faso betekent ‘land van de oprechte mensen’. Het is voor die mensen dat je het doet. Dat deed ik, met mijn lief Els, in 1995. Als Als ...