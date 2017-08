Mertens en Van Uytvanck stranden in eerste kwalificatieronde van WTA Cincinnati

Elise Mertens (WTA 46) is zaterdag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hardcourt/2.836.904 dollar).

Tweede reekshoofd Mertens verloor in drie sets van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 94). Na 2 uur en 29 minuten gaf het scorebord de 6-2, 5-7 en 2-6 setstanden aan.

Alison Van Uytvanck (WTA 99) is zaterdag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hardcourt/2.836.904 dollar).

Van Uyvtanck ging in twee sets onderuit tegen de Duitse Carina Witthöft (WTA 65): 6-2 en 6-1 na 1 uur en 13 minuten.

Kirsten Flipkens (WTA 82) speelt zaterdag in haar eerste partij van de kwalificaties nog tegen Su-Wei Hsieh (WTA 103) uit Taiwan.