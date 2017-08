Geniez pakt ritzege in Ronde van de Ain, eindwinst voor Pinot

Alexandre Geniez (AG2R) heeft zaterdag de slotrit in de Ronde van de Ain (Fra/2.1) gewonnen. De Fransman was na 111,2 km van Lélex naar Culoz de snelste in een sprint met drie koplopers. Hij haalde het voor Thibaut Pinot (FDJ) en de Italiaan Mattia Cattaneo. Thomas Degand eindigde op vier tellen op de tiende plek. De eindwinst gaat naar Pinot.