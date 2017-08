Burnley smeert titelhouder Chelsea bittere thuisnederlaag aan

Chelsea is met een pijnlijke thuisnederlaag aan het seizoen begonnen. De titelhouder, die na rood voor verdediger Gary Cahill snel met tien man verder moest, verloor zaterdag op de openingsspeeldag van de Premier League met 2-3 van Burnley.

Na de rode kaart van Cahill op het kwartier stuikte Chelsea als een pudding in elkaar. Vokes (24. en 43.) en Ward (39.) zorgden maar liefst voor een 0-3 ruststand. Chelsea herstelde zich na de pauze, en miljoenenaankoop Morata (69.) milderde. Een nieuwe uitsluiting, ditmaal voor Fabregas die tien minuten voor tijd zijn tweede geel kreeg, sneed de adem van de thuisploeg af. David Luiz (90.+2) scoorde nog de 2-3, maar Burnley hield stand.

Bij Chelsea stond Thibaut Courtois de hele match in doel, terwijl Michy Batshuayi in minuut 59 naar de kant moest. Charly Musonda jr. viel in de slotseconde in bij ‘The Blues’, waar Eden Hazard, die revalideert na een blessure, nog altijd ontbrak. Bij Burnley werd Steven Defour een kwartier voor tijd gewisseld.

Crystal Palace, met Christian Benteke negentig minuten tussen de lijnen, ging thuis zwaar ten onder tegen promovendus Huddersfield Town. Na een eigen doelpunt van Ward (23.) en twee treffers van Mounié (26. en 78.) eindigde de partij op 0-3. Laurent Depoitre bleef bij de bezoekers op de bank.

Everton hield tegen Stoke City de punten thuis (1-0). Wayne Rooney (45.+1) luisterde zijn comeback bij het team uit Liverpool op met de winnende treffer. Kevin Mirallas viel in de 77e minuut in bij Everton.

Nacer Chadli moest negentig minuten vanop de bank toekijken hoe zijn team West Bromwich Albion Bournemouth klopte met 1-0. Hegazy (31.) tekende in de eerste helft voor het enige doelpunt.

Championship

Op de tweede speeldag van de Championship speelde Fulham 1-1 gelijk op bezoek bij Reading. Piazon (83.) wiste pas in het slot de 1-0 van Kelly (61.) uit. Fulham moest, na rood voor verdediger Kalas in de eerste minuut, de hele partij met een man minder afwerken. Denis Odoi verving bij de bezoekers al na enkele minuten Neeskens Kebano (ex-Charleroi en ex-Racing Genk), terwijl Ibrahima Cissé op de bank bleef.

In de stand telt Fulham twee punten, waarmee het in de middenmoot hangt.