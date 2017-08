Marvin Ogunjimi tekent bij Nederlandse tweedeklasser MVV

Marvin Ogunjimi (29) snijdt een nieuw hoofdstuk aan in zijn grillige carrière. De voormalige Rode Duivel tekende voor twee seizoenen bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht, zo bevestigt die club zaterdag op zijn website.

Ogunjimi overtuigde zijn nieuwe werkgever tijdens een testperiode. Hij komt over van het Kazachse Okzhetpes. Daar was hij nog maar sinds half juni aan de slag en lag hij nog een jaar onder contract.

Marvin Ogunjimi is een jeugdproduct van KV Mechelen, die zijn doorbraak kende bij Racing Genk (2005-2011). Na beslissend te zijn geweest in het behalen van de landstitel (2011) en beker (2009) trok Ogunjimi voor 2,4 miljoen euro naar het Spaanse Real Mallorca. Daar kon de spits met Nigeriaanse roots echter nooit doorbreken, waarna ook uitleenbeurten aan Standard, Beerschot en OH Leuven weinig soelaas boden.

In de zomer van 2014 startte de zevenvoudige Rode Duivel (vijf goals) met een tocht doorheen veeleer weinig tot de verbeelding sprekende voetballanden. Na passages in Noorwegen (Strömgodset), Zuid-Korea (Suwon FC) en Thailand (Ratchaburi Mitr Phol) belandde hij in de vorige wintermercato in Albanië bij Skënderbeu. Na slechts vijf optredens in het eerste elftal volgde er reeds een transfer naar Kazachstan.

Nu wil Ogunjimi zich, dichter bij huis, opnieuw bewijzen bij het Nederlandse MVV. Trainer Ron Elsen gelooft alvast in de aanvaller. “Ik heb een aantal gesprekken gevoerd met Marvin. Daaruit bleken zijn motivatie en betrokkenheid heel hoog. Hij was al op de hoogte van de club, onze trainings- en speelwijze en andere details”, legt de MVV-coach uit. “De naam Marvin Ogunjimi zal bij veel voetballiefhebbers een belletje doen rinkelen. Als je naar zijn staat van dienst kijkt, neem ik daar mijn petje voor af. De laatste jaren is Marvin echter, mede dankzij een zware blessure, enigszins op een dood spoor geraakt. De club MVV Maastricht en Marvin Ogunjimi slaan de handen nu ineen. We kunnen elkaar helpen, elkaar versterken. Voor de relatief jonge groep, neemt hij ook een stuk ervaring mee. Daar zijn wij erg blij mee. Marvin is een technische jongen, die snelheid in huis heeft, net als een neusje voor de goal. Het type spits dat precies in ons systeem past.”