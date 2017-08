Zidane heeft met Real Madrid akkoord over contractverlenging: “Ons doel zal altijd hetzelfde zijn”

Zinédine Zidane zet binnenkort zijn handtekening onder een nieuw contract bij Real Madrid. Beide partijen hebben een akkoord om met elkaar verder te gaan.

“Ik ben heel tevreden want dit is een teken van vertrouwen. Het toont dat we ons werk goed hebben gedaan”, vertelde de 45-jarige Zizou zaterdag tijdens een persbabbel daags voor de heenmatch om de Spaanse Supercup tegen FC Barcelona.

Zidane werd in januari 2016 hoofdtrainer van Real Madrid, als opvolger van de ontslagen Rafael Benitez. Sindsdien stapelde de voormalige Gouden Bal de successen met de Koninklijke op. Onder het bewind van de Fransman won Real onder meer twee keer de Champions League, de Spaanse titel (‘17), twee keer de Europese Supercup en het WK voor clubs.

“Zolang ik hier ben, zal ons doel altijd hetzelfde zijn”, vervolgde Zidane, die tussen 2001 en 2006 het shirt van Real droeg. “Morgen bijvoorbeeld gaan we er alles aan doen om onze wedstrijd te winnen. Dat is wat mij drijft. We weten allemaal waar we mee bezig zijn en het is prachtig wat wij beleven.”

Volgens de Madrileense sportkrant AS tekent Zidane binnenkort bij voor drie seizoenen. Zijn jaarsalaris zou verdubbeld worden tot ‘bijna acht miljoen euro’.