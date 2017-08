Britney Spears beleeft schrik van haar leven tijdens optreden

Britney Spears staat nog altijd bijna elke avond op de planken in Las Vegas, maar haar show van afgelopen woensdag verliep niet zoals gepland. Tijdens haar hit 'Crazy' sprong een fan het podium op en die moest onderschept worden door enkele securitymensen. Even werd gevreesd dat hij een geweer bij zich had. De popster kwam er met de schrik vanaf.

Britney Spears (35) beleefde afgelopen week de schrik van haar leven tijdens een van haar Piece of Me-shows in Las Vegas. Toen ze haar hit 'Crazy' aan het afronden was, sprong er plots iemand op het podium. Eventjes brak er paniek uit en de popster werd meteen omringd door drie bodyguards. Terwijl haar microfoon nog aanstond, riep ze "Is alles ok? Wat gebeurt er? Heeft hij een geweer?".

Ze werd vervolgens vliegensvlug van het podium gehaald en naar de backstage gebracht. De man, ene Jesse Webb uit Kansas, werd uiteindelijk opgepakt en geboeid weggevoerd. Het is niet duidelijk of hij nu al dan niet gewapend was. Toen de rust weer was gaan liggen, kwam Britney wel nog weer het podium op om haar show af te maken.

my baby almost got attacked on stage tonight I wanna cry pic.twitter.com/pKRESY6dQT — Emanuel Jenner (@emanueljenner) 10 augustus 2017