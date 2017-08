Ham - Op de E313 ter hoogte van Ham is zaterdagvoormiddag een auto met een caravan gekanteld.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks half elf in de richting van Hasselt. Een auto die vanop de oprit wilde invoegen raakte de auto met caravan die al over de snelweg reed. Die begon vervolgens te slingeren en kantelde uiteindelijk in de berm. Eén bestuurder raakte lichtgewond.

Het ongeval zorgde even voor file vanaf Laakdal. Inmiddels is de rijbaan weer vrij gemaakt.