Op 50-jarige leeftijd heeft deze bekende actrice nog steeds een verbluffend bikinilichaam

Alles gaat duidelijk meer dan prima met Salma Hayek. De actrice is dan misschien niet meer zo vaak te zien in echte kaskrakers, toch zit ze op vijftigjarige leeftijd nog meer dan goed in haar vel. Om dat te onderstrepen, deelde ze op Instagram een foto van zichzelf in bikini terwijl ze aan het douchen is.

Ze bracht daarbij ook een ode aan water en dat in het Engels en het Spaans. "Water is de mooiste, meest heerlijke en dierbare behoefte van de mens", klinkt het. Of dat werkelijk de boodschap is die ze wou overbrengen, laten we hier eventjes in het midden.

Etentje in goed gezelschap

De dag voordien had ze ook al een foto gedeeld van een bezoekje aan Ryan Reynolds en Blake Lively waar ze was uitgenodigd voor een etentje. Alleen moest ze er blijkbaar zelf ook eventjes in de potten roeren en dat met Inez op de arm, het tien maanden oude dochtertje van het acteurskoppel.

#water the most beautiful delicious and precious necessity of humans. #agua la necesidad más hermosa deliciosa y preciosa del ser humano Een bericht gedeeld door Salma Hayek Pinault (@salmahayek) op 11 Aug 2017 om 12:42 PDT