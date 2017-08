Paniek als kleine tornado strandgangers verrast nabij Cannes

Gillende mensen die door elkaar lopen en al je strandspullen die door de lucht vliegen. Niet meteen een beschrijving van een rustig middagje op het strand. Maar dat is wel wat eerder deze week gebeurde in Antibe, een badstad net naast Cannes, in het zuiden van Frankrijk.

Donderdag werden de badgasten in Antibe verrast door een mini-tornado. Toeristen konden het tafereel filmen vanuit hun appartement, waar ze recht op het gebeuren uitkeken. Op de beelden is te zien hoe handdoeken, paraplu’s, schepjes, emmertjes,... zomaar de lucht worden ingezogen en in het rond blijven dwarrelen. Uiteraard gepaard met de nodige paniek. Als bij wonder raakt niemand gewond.