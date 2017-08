Taylor Swift boekt overwinning in de rechtszaak van dj met losse handjes

Taylor Swift kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontslag van een Amerikaanse radiopresentator nadat ze door hem werd betast, zo oordeelde een rechter op het proces in Denver.

Radiopresentator David Mueller zou de popster in juni 2013 tijdens een fotosessie voor een concert onder haar jurk bij de billen hebben gegrepen. De dj, die de feiten ontkent, werd twee dagen later ontslagen bij het radiostation in Denver waar hij werkte.

Niet Swift, maar hij initieerde de rechtszaak en eiste drie miljoen dollar van Swift, die het verhaal volgens hem heeft verzonnen. De rechter oordeelde vrijdag echter dat de popster niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn ontslag, omdat Mueller en zijn advocaat niet konden aantonen dat ze daar persoonlijk op uit was.

Swift, die donderdag op de getuigenbank nog uitgebreid ondervraagd werd over de feiten, benadrukte dat niet zij, maar haar entourage het radiostation had ingelicht, en ze nooit het ontslag van Mueller heeft geëist.

Nog volgens de rechter had de radiopresentator te lang gewacht om een rechtszaak aan te spannen. Dat deed hij immers pas twee jaar na de feiten.

De tegenvordering van Swift (ze reageerde met een rechtszaak waarin ze Mueller alsnog aanklaagde voor aanranding, voor één symbolische dollar) blijft overeind. Daarover zou de achtkoppige jury volgende week normaal uitspraak doen.