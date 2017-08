“Sorry, ik ben geen halve Belg of zo”

Riemst - De BinckBank Tour komt vandaag doorheen Kanne, het Belgische dorpje waar Nederlander Tom Dumoulin (26) vorig jaar ging wonen. Dumoulin zat er de voorbije twee nachten ook op hotel met de ploeg, op minder dan honderd meter van zijn huis. “Ik woon heel erg graag in België en kende Kanne ook al veel langer. Ik kwam er vroeger altijd frietjes halen.”

Nu die ene Tom is gestopt, lijkt een andere zijn rol over te nemen. Tom Dumoulin lijkt hetzelfde soort adoratie op te roepen als Tom Boonen. De fans staan elke dag in rijen aan de teambus van Sunweb, ...