Veelbesproken tv-experiment ‘The Verdict’ komt naar België

Kijkers van National Geographic beslissen in ‘The Verdict’ over het lot van majoor Lars Koch. Foto: Julia Terjung

Hasselt - Is een majoor die een gekaapt passagiersvliegtuig laat neerschieten om te voorkomen dat het in een voetbalstadion met 70.000 mensen neerstort een held of een moordenaar? Dat is de vraag die de kijkers van ‘The Verdict’ voorgeschoteld krijgen.

In het rechtbankdrama, dat vorig jaar in Duitsland te zien was onder de noemer ‘Terror, Ihr Urteil’, zijn het de kijkers zelf die online oordelen over het lot van majoor Lars Koch. In Duitsland werd de majoor door de meerderheid van de kijkers vrijgesproken.

Op 11 september laat National Geographic Vlamingen en Nederlanders hun oordeel vellen. De film kent korte onderbrekingen waarin er wordt overgeschakeld naar de studio in Nederland waar enkele deskundigen de verschillende invalshoeken van het dilemma bespreken.

‘The Verdict’, National Geographic, 11 september, 20.30 uur