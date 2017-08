“Regime in instelling is onmenselijk, dus ben ik gaan lopen”

Hasselt - De 16-jarige Hasselaar, die maandagavond voor de derde keer uit een jeugdgevangenis wist te ontsnappen, heeft contact opgenomen met de redactie van Het Belang van Limburg. De redactie heeft hem uitdrukkelijk aangemaand zichzelf aan te geven bij de politie. “Dat wil ik wel doen”, zegt hij. “Maar dan moet er dringend iets veranderen aan het regime in de instelling.”

Volgens de 16-jarige uit Hasselt zijn er verschillende redenen waarom hij de benen nam in de gesloten instelling De Grubbe in Everberg. “Het is daar een onmenselijk regime”, klaagt de jongen ...