“Niet het gevoel dat ik iets gemist heb”

Na enkele jaren uit de schijnwerpers keerde Faris Haroun dit seizoen samen met Antwerp door de grote poort terug op het hoogste niveau. En daar maakt de marathonman – 31 jaar intussen – indruk. Met de wedstrijd tegen zijn ex-club Genk in aantocht, blikken we aan de hand van enkele belangrijke figuren terug op zijn carrière. “Als mijn verbeterd contract de slechtste beslissing is uit de carrière van Jos Vaesen, dan heeft die man het niet zo slecht gedaan, denk ik.”