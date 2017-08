Kylie Jenner viert verjaardag in lingerie

De Amerikaanse realityster Kylie Jenner is op donderdag 10 augustus twintig jaar geworden en heeft dat gevierd in lingerie. Dat blijkt uit een foto op haar Instagram-pagina waar ze poseert in een geel, kanten setje.

De halfzus van Kim Kardashian combineerde het kanten niemendalletje met een roze pruik, dito schoenen en een doorzichtige kamerjas in roze tule. Bij het sensuele kiekje schreef ze kortweg “20” om te bewijzen dat haar tienerjaren voorbij zijn.



20 ?? Een bericht gedeeld door Kylie (@kyliejenner) op 10 Aug 2017 om 1:30 PDT



Later op de avond deelde ze nog een foto in dezelfde outfit, maar dan in een andere pose. In het bijschrift bedankte ze iedereen voor de verjaardagswensen. Of ze het juwelenrekje heeft gekregen dat helemaal bovenaan haar verlanglijstje stond, is niet bekend.