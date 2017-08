Trump: “Alles staat klaar voor Noord-Korea, locked and loaded”

Amerikaans president Donald Trump heeft in een tweet laten weten klaar te zijn voor militair actie tegen Noord-Korea. “Alles voor militair ingrijpen staat klaar, ‘locked and loaded’, voor het geval dat Noord-Korea onverstandig handelt. Hopelijk bewandelt Kim Jong-Un een ander pad”, klinkt het.

In zijn laatste tweet zet president Trump nog extra druk op de ketel. Het “onverstandige handelen” is een verwijzing naar het dreigement van Noord-Korea om een raketaanval op het eiland Guam te plegen. Daar staan Amerikaanse militaire installaties en soldaten gestationeerd.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

“Misschien waren mijn uitspraken over Noord-Korea niet krachtig genoeg”, klonk het eerder. Hij verwees daarmee naar zijn opmerkelijke “vuur en furie”-uitspraak van afgelopen dinsdag.

China probeert gemoederen te bedaren

China heeft de Verenigde Staten en Noord-Korea vrijdag opgeroepen om voorzichtigheid aan de dag te leggen en meer inspanningen te leveren om de gespannen situatie te ontmijnen. De oproep kwam er na een eerdere verbale escalatie tussen Washington en Pyongyang. De escalatie heeft intussen de overtreffende trap bereikt.

“We roepen alle partijen op om blijk te geven van voorzichtigheid, zowel in woorden als in daden, en om meer inspanningen te leveren teneinde de spanningen te verminderen”, verklaart Geng Shuang, woordvoerder van het Chinese minister van Buitenlandse Zaken, in een communiqué. Er moet gestreefd worden naar “het versterken van het wederzijdse vertrouwen in plaats van terug te grijpen naar het oude recept van beurtelings machtsvertoon”, schrijft de diplomaat.

Zijn oproep dreigt echter in dovemansoren te vallen, want beide partijen lijken voorlopig niet van plan om van toon te minderen. Zo schakelde de Amerikaanse president Donald Trump donderdag nog een versnelling hoger in een reactie op het dreigement van de Noord-Koreanen om het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan te bombarderen. Trump verdedigde zijn eerdere, controversiële “belofte” om de Noord-Koreaanse bedreigingen te beantwoorden “met vuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft gezien”, en stelde vervolgens dat hij “misschien nog niet hard genoeg had gesproken”.