Londens metrostation Oxford Circus ontruimd na rookontwikkeling

Brussel -

In Londen is het metrostation Oxford Circus net voor 10 uur Belgische tijd ontruimd nadat er in vol spitsuur een dikke rook kwam uit verschillende metrostellen. Dat melden diverse Britse media via Twitter. Op beelden is te zien hoe mensen op de metro en in het drukke station hun gezicht afschermen. Meldingen over slachtoffers zijn er voorlopig niet.