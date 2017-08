Hogeschool PXL gaat STEM-leerkrachten Techniek opleiden

Hasselt - Binnen enkele weken gaat het nieuwe academiejaar van start. Vanaf dan start de Lerarenopleiding secundair onderwijs van Hogeschool PXL met een nieuw onderwijsvak Techniek, dat als STEM-vak zal worden aangeboden, naast de bestaande 17 andere onderwijsvakken. De hogeschool speelt daarmee in op de vraag naar meer aandacht voor technologie in het onderwijs.

Heel wat technologische jobs zijn knelpuntberoepen, de vraag naar technische geschoolde profielen is groter dan het aanbod. De samenleving heeft dus nood aan mensen met inzicht in technische geletterdheid. Om in te spelen op die evolutie wil PXL-Education, de lerarenopleiding van Hogeschool PXL, meer leerkrachten hiervoor opleiden. PXL wil maximaal inzetten op de ontwikkeling van techniektalent door geïntegreerd onderwijs.

“Wie voor Leraar Secundair Onderwijs gaat studeren moet twee onderwijsvakken kiezen. Hogeschool PXL biedt het vak Techniek als STEM-vak aan, naast 17 andere onderwijsvakken. Door de aankomende hervormingen in het secundair onderwijs zal er tijdens de opleiding sterk gefocust worden op één van de acht nieuwe studiedomeinen, namelijk STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Binnen elk project worden de 5 toepassingsgebieden (ICT en communicatie, transport, energie, biochemie en constructie) geïntegreerd. We maken gebruik van de knowhow van andere departementen binnen PXL en de grote LEGO-expertise die er momenteel aanwezig is,” aldus Marc Hermans, departementshoofd PXL-Education van Hogeschool PXL.