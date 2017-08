Deze mama maakt een trektocht van 3500 km terwijl ze borstvoeding geeft

Een koppel uit Virginia besliste om hun job op te zeggen om de 'Appalachian Trail' te bewandelen, een trektocht van 3500 km door de Verenigde Staten. Hun dochtertje van vijftien maanden gaat mee en krijgt onderweg zes keer per dag borstvoeding. Ze delen hun avontuur op Instagram.

"Soms is het wel afzien", geeft Bekah toe. De mama uit Virginia onderneemt momenteel samen met haar man en dochtertje een trektocht van 3500 km in het oosten van de Verenigde Staten. Bekah en haar man Derrick droomden er al langer van om de Appalachian Trail met hun drie af te leggen. "We wilden onze dochter zo snel mogelijk de schoonheid van de natuur laten zien. Het leven gaat zo snel, zeker als je kinderen hebt. Dit is onze manier om dat hectische leven even op pauze te zetten", vertelt de mama in een interview met Daily Mail.

Ze dragen hun dochter van vijftien maanden op de rug en Bekah geeft nog zes keer per dag borstvoeding. "Het is soms lastig, en toch zijn we er als gezin vooral sterker door geworden. We kunnen nu veel langer lopen dan in het begin, en 's avonds hebben we alle tijd om met onze dochter te spelen.”

Het koppel is ondertussen vijf maanden onderweg en wanneer ze terug naar huis keren, is niet duidelijk. Hun dochtertje zal in elk geval de jongste avonturier ooit zijn die de gekende 'Appalachian Trail' zal hebben bewandeld.

