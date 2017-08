Veelbesproken film met Matthias Schoenaerts en Jane Fonda wereldwijd op Neflix

Vijftig jaar nadat ze een pasgetrouwd koppel speelden in ‘Barefoot in the Park’ zijn Robert Redford en Jane Fonda opnieuw herenigd in de Netflixfilm ‘Our Souls at Night’. De veelbesproken prent krijgt een extra leuk kantje voor de Vlaamse kijkers: niemand minder dan Matthias Schoenaerts kaapte een rol weg in de film.

‘Our Souls at Night’ is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Kent Haruf. Het scenario is van Scott Neustadter en Michael H. Weber. Het verhaal speelt zich af in Colorado, waar Addie Moore (Jane Fonda) een onverwacht bezoek brengt aan haar buurman Louis Waters (Robert Redford). Addie’s man stierf jaren geleden, en ook Louis is weduwnaar. Ondanks het feit dat ze al decennialang buren zijn, hebben ze nooit veel contact gehad. Hun kinderen zijn al lang het huis uit, waardoor de twee volledig op zichzelf aangewezen zijn, alleen in hun grote huizen. Addie zoekt contact met Louis en probeert het beste te maken van de tijd die ze nog hebben samen.

Naast Redford en Fonda schitteren ook Matthias Schoenaerts, Bruce Dern, Judy Greer en Iain Armitage in ‘Our Souls at Night’. De film zal vanaf 29 september wereldwijd te zien zijn op Netflix.