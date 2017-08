Rafael Nadal grijpt naast kwartfinale in Montreal en naast de eerste plaats op wereldranglijst

Rafael Nadal (ATP 2) is verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters 1.000 toernooi in het Canadese Montreal (hard/4.662.300 dollar). De Spanjaard ging na een thriller onderuit tegen de pas 18-jarige thuisspeler Denis Shapovalov (ATP 143). Na 2 uur en 46 minuten stond de 3-6, 6-4 en 7-6 (7/4) eindstand op het scorebord.

Door het verlies laat Nadal de kans liggen om maandag opnieuw nummer 1 van de wereld te worden. De 31-jarige Spanjaard had de halve finales moeten bereiken om Andy Murray van de troon te stoten.

“Dit is zonder twijfel mijn pijnlijkste nederlaag van dit jaar”, erkende Nadal na afloop. “Hij speelde heel goed, bij mij leek het nergens naar. Het is dubbel jammer omdat ik de kans laat liggen om weer nummer 1 te worden. Maar ik moet dit aanvaarden en hard blijven werken.”

Shapovalov was uiteraard in de wolken na zijn stuntzege. “Wow, ik heb hier geen woorden voor”, zei de jonge Canadees, die een wildcard kreeg voor de hoofdtabel. “Ik heb zonet mijn jeugdheld verslagen.”

In de kwartfinales neemt de in Israël geboren Shapovalov het op tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 42). Die schakelde de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 56) uit met twee keer 6-3. Chung had in de tweede ronde David Goffin (ATP 13) naar huis gestuurd.

Roger Federer (ATP 3) liet geen steek vallen. De Zwitser klopte in een duel tussen ervaren dertigers de Spanjaard David Ferrer (ATP 33) met 4-6, 6-4 en 6-2. Hij neemt het nu op tegen Ferrers landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP 16).