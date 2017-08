Luc Bellings begint aan belangrijk nieuw hoofdstuk

Hasselt -

Sterrenchef Luc Bellings opent vanavond aan de Luikersteenweg in Hasselt zijn nieuwe zaak ‘De Vork van Luc Bellings’. In tegenstelling tot zijn eerdere plan, gaat Bellings, samen met zijn vrouw Brigitte en twee personeelsleden die mee verhuisden, ook in zijn nieuwe zaak op sterrenjacht en blijven zowel de topkeuken als bijbehorende prijskaartjes behouden. Het openingsmenu telt vier gangen voor 90 euro zonder, en 130 euro met wijnen. Voor vijf gangen betaalt u 110 euro zonder en 160 euro met en voor zes gangen is dat 130 euro zonder wijn, 190 met.