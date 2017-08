“Liever Drogba dan Inzaghi”

Minder dan vijfentwintig minuten had recordaankoop Marcus Ingvartsen (21) nodig om de Genkse fans te overtuigen van zijn kwaliteiten. Die zagen vrijdag op Sclessin naast een opportunistische trap op de paal ook twee goeie voeten en vooral een klare blik. Ze zijn benieuwd of coach Albert Stuivenberg Ingvartsen zondag op de Bosuil gebruikt als basisspeler of supersub. “Wat het ook wordt, ik ben er klaar voor”, glimlacht de minzame Deen.