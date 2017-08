Nog steeds schimmel in justitiegebouw

Tongeren -

Een aantal Belgische gevangenissen kampt met schimmel. Dat geldt weliswaar niet voor de nieuwe gevangenis van Hasselt. Het gerechtsgebouw van Tongeren heeft wel nog steeds af te rekenen met schimmel die mee verhuisd is met oude dossiers uit de kelders van de Predikherenstraat. De lokalen waar de besmette dossiers liggen, zijn nog hermetisch afgesloten. Helemaal opgeruimd, kunnen die pas zodra alle oude dossiers vernietigd zijn. Maar de kans is klein dat daarvoor bij justitie snel budget gevonden wordt. De kamers waar het personeel van de griffie moet werken, zijn intussen wel gereinigd. De besmette dossiers die nodig zijn voor lopende zaken, zijn door een gespecialiseerde firma ingescand en uitgeprint. Daarvoor was budget tot juli. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren als er nog dossiers nodig zijn voor komende rechtszaken. Een personeelslid dat mogelijk ziek werd door de schimmel kan ook nog steeds niet terugkeren.