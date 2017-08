BAS staat clubnaam Yellow Blue SK Beveren toe

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de Oost-Vlaamse tweedeprovincialer Yellow Blue Beveren de toestemming gegeven om zijn naam te veranderen naar Yellow Blue Supporterskring Beveren, afgekort Yellow Blue SK Beveren. Dat maakte het BAS donderdag bekend.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wees het verzoek tot naamswijziging eind mei af, omdat de naam YB SK Beveren te veel leek op het voormalige KSK Beveren. Bovendien vond de KBVB het niet opportuun dat de term Supporterskring opgenomen zou worden in de naam van een voetbalclub. De club uit de tweede provinciale stapte daarop naar het BAS en haalde zijn gram.

Het BAS, dat op donderdag 27 juli de argumenten van beide partijen aanhoorde, besliste dat er van verwarring geen sprake kon zijn. De arbiters constateerden bovendien dat “bezwaren tegen de opportuniteit van een naam geen steun vinden in het Bondsreglement”.

“Het is alweer een belangrijke stap in onze onophoudelijke strijd naar erkenning”, klinkt het bij YB SK Beveren. “De KBVB wordt verplicht de naam Yellow Blue Supporterskring Beveren (afgekort Yellow Blue SK Beveren) als officiële benaming te gebruiken. Als club zijn wij uiteraard bijzonder tevreden met deze uitspraak, die niets anders dan rechtvaardigheid betekent. Wij wensen dat de samenwerking tussen onze club en de KBVB voortaan in dialoog zal verlopen en niet via een arbitrale procedure.”

De vzw Eskabee 1935 richtte in 2011 de club YB Beveren op met als doelstelling de voormalige eersteklasser KSK Beveren, waarvan de mannenploeg in 2010 opging in fusieclub Waasland-Beveren, te herlanceren als actieve voetbalploeg. Het bestuur van de club is volledig in handen van de supporters. Eskabee 1935 wilde door de afkorting SK toe te voegen aan de clubnaam duidelijk verwijzen naar “haar fan-owned base” en “haar eigenheid als opvolger van KSK Beveren”.